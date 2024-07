Lazio c’è la firma di Dele-Bashiru | cifre e dettagli dell’operazione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 6 luglio 2024) Fisayoè il terzo colpo del calciomercato della. Il centrocampista arriva dall’Hatayspor in prestito con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni che si verificheranno in base alle prestazioni sportive. Questa la nota del club biancoceleste: “la S.S.comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Oluwafisayo Faruqdall’Ataka? Hatayspor FK“.Fisayoarriva in prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro complessivi. Il calciatore percepirà 1.5 milioni l’anno. Durante la stagione 2023/24, in Super Lig, il centrocampista ha totalizzato 30 presenze, segnando 3 gol e fornendo 3 assist.