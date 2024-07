J’Adore Napoli tributo a Maradona | tre iniziative ricordano il campione a 40 anni dall’arrivo in città

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 6 luglio 2024) Il 5 luglio 1984 Diego Armandocalpestava per la prima volta il manto erboso dell’allora Stadio San Paolo dicome nuovo calciatore del. Quel momento ha cambiato per sempre la storia recente della. In occasione del 40esimoversario di quel giorno, “nss” ha presentato una serie diper rendere omaggio al legame trae Diego, raccontando come a distanza diilsportivo sia diventato, ancora più di prima, mito e icona. Il primo appuntamento si è svolto giovedì 4 luglio in Piazza San Pasquale, con la presentazione a cura di “nss edicola” del libro fotografico “Tatuato”, volume che raccoglie le storie di coloro che in tutta Italia e a Barcellona hanno scelto di imprimere in maniera indelebile sulla propria pelle il ricordo della leggenda argentina.