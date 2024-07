In fuga sulla SS42 | 31enne si ribalta su una rotonda a Endine Gaiano

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 6 luglio 2024). Unafinita nel peggiore dei modi, con l’autota ad unadopo non essersi fermato ad un posto di blocco. È successo nella tarda serata di venerdì, poco prima della mezzanotte,strada statale 42. Il protagonista dell’inseguimento è un uomo di 31 anni che alla guida della sua auto ha provato a seminare i militari a bordo del suo Suv: come riporta Brescia Today, avrebbe percorso oltre 30 chilometri sulle strade dalla Valle Camonica in direzione della Bergamasca. Arrivato nei pressi dellanella frazione di Pian, avrebbe perso il controllo del mezzo,ndosi mentre andava ad altissima velocità. Sul posto sono intervenute un’ambulanza sopraggiunta da Lovere e due automediche: ilè stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove si trova in gravi condizioni, ma non sarebbe pericolo di vita.