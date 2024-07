I fratelli Philippou registi di Talk to me a lavoro per ilprossimo film

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 6 luglio 2024) Danny e Michael, conosciuti come idelhorror di grande successo dello scorso annoto Me, hanno ambientato il loro secondo lungometraggio Bring Her Back nella loro città natale, Adelaide, in Australia. Ilha ottenuto il supporto finanziario della South AustraliaCorporation e si prevede che la produzione inizierà “in estate”. I produttori sono Samantha Jennings e Kristina Ceyton della Causeways e ilfinito sarà distribuito in tutto il mondo da A24. “Amiamo il fatto di essere ad Adelaide per girare il nostro prossimo, ci sentiamo così a casa qui: è dove ci sentiamo più a nostro agio e ispirati, e vogliamo girarequi per molto tempo“, hanno detto igemelli in una dichiarazione.