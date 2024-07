Ho fatto amicizia Sinner l' intervista dopo la vittoria che fa esplodere Wimbledon | ovazione | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) "Negli anni ho imparato a farecon l'erba". Basta questa frase a Jannikper conquistare definitivamente, anche fuori dal campo. L'azzurro numero 1 del tennis mondiale ha appena liquidato il serbo Miomir Kecmanovic in tre set, il primo (6-1) terminatoappena 20 minuti. Il pubblico più esigente del mondo della racchetta l'ha più volte applaudito a scena a perta, e poi ride di fronte alla sua faccia tranquilla, nella classicapost-gara. "Sono soddisdella mia prestazione. È stata una giornata impegnativa sul Campo Centrale, sono contento di aver finito in fretta, pronto a recuperare per il prossimo turno". "Tornare qui - dice il 22enne altoatesino - è bellissimo, è il posto più speciale per giocare a tennis.