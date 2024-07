GP di Gran Bretagna | delusione Leclerc in qualifica partirà 11esimo Pole per Russell Sainz settimo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Non una giornata da ricordare per quanto riguarda la Ferrari nelPremio di2024. A Silverstone Charlesè stato eliminato in Q2 enella gara di domani, 7 luglio. Settima posizione in griglia invece per il suo compagno di scuderia,di protagonisti i padroni di casae Hamilton. I due inglesi in Mercedes hanno conquistato rispettivamente laposition e la seconda posizione. Verstappen, quarto,in seconda fila, di poco staccato rispetto a Lando Norris (terzo). Per, attualmente terzo in classifica piloti dietro a Norris e Verstappen, si tratta della seconda eliminazione in Q2 della stagione, dopo quella avvenuta in Canada.