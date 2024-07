Frederic Vasseur striglia la Ferrari | Non possiamo commettere certi errori

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Un sabato molto negativo per laa Silverstone, tappa del Mondiale 2024 di F1. Sulla pista del Regno Unito, la Rossa ha visto i suoi alfieri concludere le qualifiche in settima posizione con lo spagnolo Carlos Sainz e in undicesima con il monegasco Charles Leclerc. Una debacle della scuderia di Maranello in evidente confusione. Ieri sono state effettuate delle prove comparative tra vecchio e nuovo pacchetto aerodinamico e il team ha deciso di tornare alla configurazione più datata per il problema del bouncing, molto accentuato anche dalle caratteristiche del tracciato. Ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport il Team Principal del Cavallino Rampante,. “Abbiamo deciso di usare la versione vecchia perché abbiamo meno saltellamento, ma non ritengo che il riscontro di oggi dipenda da questo“, ha sottolineato