Finlandia-Spagna oggi in tv | programma orario e diretta Preolimpico 2024 basket

La Nazionale guidata da coach Sergio Scariolo è giunta al penultimo ostacolo prima di un'eventuale qualificazione a Parigi, grande obiettivo comune tra tutte le squadre coinvolte in questi tornei. Tutto pronto per una sfida entusiasmante e tutt'altro che banale, con lache fin qui ha sempre vinto, e vanta una rosa sicuramente nuova e forse meno "quotata" rispetto agli anni scorsi, ma molto profonda (87 punti dalla panchina nelle prime partite) e con individualità importanti, come Lorenzo Brown e Santi Aldama, top scorer del torneo da 20.5 punti di media. Ma appena sotto, con 20 punti di media, c'è proprio il finlandese Mikael Jantunen, a testimoniare che anche la Nazionale nordica ha diverse frecce al proprio arco per poter pungere.