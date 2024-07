F1 Toto Wolff festeggia | Prima fila tutta Mercedes un risultato incredibile! Dopo Imola abbiamo svoltato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Grandimenti in casaal termine delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo storico tracciato di Silverstone, infatti, è stato dominio dei padroni di casa con i primi 3 dello schieramento tutti battenti bandiera inglese. La, poi, è stata monopolizzata dalla scuderia di Brackley. La pole position, infatti, l’ha conquistata George Russell in 1:25.819 con 171 millesimi di vantaggio sul compagno di team Lewis Hamilton, quindi terzo Lando Norris a 211. Si ferma in quarta posizione Max Verstappen a 384 (con danni al fondo della sua RB20), davanti a Oscar Piastri quinto a 418. Sesto Nico Hulkenberg a 519 millesimi, settimo Carlos Sainz a 690, quindi solamente 11° Charles Leclerc.