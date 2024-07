F1 la Mercedes rinasce a Silverstone e monopolizza la prima fila! Pole di Russell naufragio Ferrari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Dominio inglese nella gara di casa. Tre padroni di casa, infatti, si sono piazzati davanti a tutti. Georgesi fregia dellaposition del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, dando seguito alla vittoria del Red Bull Ring. Malissimo, invece, lache appare in mare aperto dal punto di vista tecnico con una SF-24 che non fa altro che compiere passi indietro. Sullo storico tracciato diGeorge) ha piazzato la sua terza partenza al palo della carriera con l’incredibile tempo di 1:25.819 con 171 millesimi sul vicino di box Lewis Hamilton che, per qualche istante, ha cullato il sogno di tornare davanti a tutti nello schieramento. Terza posizione per un altro padrone di casa, Lando Norris (McLaren), a 211 millesimi, (ha abortito il tentativo decisivo nella Q3) mentre in qualche modo si issa al quarto posto Max Verstappen (Red Bull) a 384.