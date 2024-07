F 1 | a Silverstonepole George Russell

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 6 luglio 2024) 17.35 A Silverstone, il britannicoconquista la pole position.Il pilota Mercedeas chiude il giro con il crono di 1'25"819. In prima fila, accanto a lui, l'altra Mercedes di Hamilton. Terzo tempo per Norris (McLaren). Verstappen non va oltre il 4° tempo. Per la Ferrari una giornata da dimenticare: Sainz 7°tempo, Leclerc fuori dai Top 10, 11° al termine della Q2. In avvio di qualifiche, subito un verdetto: Perez, con l'altra Red Bull, finisce fuori pista e rientra ai box. Per Verstappen una giornata senza acuti.