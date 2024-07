Europei l’Olanda vola in semifinale | Gakpo e De Vrij ribaltano la Turchia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Berlino, 6 luglio 2024 – Laspreca il vantaggio e l'Olanda torna in20 anni dopo l'ultima volta. All'Olympiastadion di Berlino gli Orange vincono in rimonta per 2-1 contro la squadra di Montella e si aggiudicano un posto tra le migliori quattro della competizione. Al vantaggio di Akaydin di testa, risponde un'altra incornata di un difensore: quella di De. A decidere l'incontro ci pensa il talento di, l'uomo giusto al posto giusto sul cross di Dumfries. Inad attendere i Paesi Bassi ci sarà l'Inghilterra, mentre con l'eliminazione di Montella, sono ufficialmente tutti eliminati gli allenatori italiani da Euro 2024. Primo tempo Bregwijn vince il ballottaggio con Malen e allora Koeman conferma in toto l'undici vincente nel turno precedente contro la Romania.