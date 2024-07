Ducatus il clima è teso Il sindaco prende tempo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) La questioneè approdata in consiglio comunale a Licciana Nardi, provocando tensioni già nella prima assiste ordinaria del Martelloni-bis. E’ stata un’interrogazione, con carattere d’urgenza, a chiedere conto aldel contratto di appalto del servizio di trasporto scolastico e accompagnamento che il Comune di Licciana ha affidato lo scorso anno per un triennio alla cooperativaLunigianae. "Si chiede che venga illustrata la situazione attuale della cooperativa – si legge nell’interrogazione – le intenzioni dell’amministrazione comunale con lain vista dell’inizio del nuovo anno scolastico". Nei giorni precedenti, in due assemblee dei lavoratori organizzate distintamente dalle sigle sindacali Cisl e Cgil, è stata affrontata con preoccupazione la mancata corresponsione dello stipendio ai 70 lavoratori che complessivamente operano per la cooperativa con contratti legati ad appalti nei vari Comuni della Lunigiana: spazzamento e trasporto scolastico nel comune di Villafranca, trasporto scolastico anche a Licciana Nardi, Bagnone, Fivizzano e manutenzione del verde ad Aulla.