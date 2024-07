Demiral e i Lupi Grigi agli Europei | Erdogan sarà allo stadio per la partita contro l’Olanda Il partito governa con lui da tre legislature

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Cresce la polemica tra Turchia e Germania dopo la convocazione, da parte di Ankara, dell’ambasciatore tedesco dopo che Berlino ha chiesto alla Uefa di indagare sul gesto fascista ultra nazionalista simbolo dei “” esibito dal calciatore turco Merihdopo il suo gol nellala nazionale austriaca. Il calciatore, che intanto è stato sospeso per le prossime due partite, è stato subito difeso dal presidente Recep Tayyipche ha sottolineato come inon siano un gruppo fuorilegge in Germania e, buttando la palla in tribuna, ha tuonato: “Qualcuno critica il fatto che i tedeschi hanno le aquile sulle loro me? O i francesi perché hanno un gcome simbolo? Merih ha solo mostrato il suo entusiasmo per questa immagine”.