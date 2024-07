Colletta tra amici super abbonamento per Gabriele

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) È una passione talmente grande, quella per i rossoblù, difficile da inquadrare o anche solo da immaginare. Per questo quando scriviamo che sono "Tutti pazzi" per il Bologna di Joey Saputo, intendiamo davvero tutti, e soprattutto pazzi. Talmente tanto da trascorrere quindici ore in fila, di notte, per accaparrarsi uno degli ultimi abbonamenti rimasti allo stadio Dall’Ara. Protagonista della notte da leoni èZerbini, bolognese classe 2000 e tifosissimo dei rossoblù, che per la sua squadra del cuore farebbe qualsiasi cosa, anche stare seduto su uno sgabello, con in mano un libro, fuori da Luca Elettronica, nella speranza di conquistare unin curva Bulgarelli, nella seconda fase di campagna abbonamenti. Ed è proprio questo che Zerbini ha fatto giovedì pomeriggio, a partire dalle 19, quando si è appostato all’esterno dello store di via Emilia Levante, in anticipo di ben quindici ore dall’apertura del negozio.