CdS – tutte le trattative e gli affari di oggi LIVE

2024-07-06 11:01:48 Sta per chiudersi la prima settimana della sessione estiva di calciomercato. Dai nuovi contatti alleda definire, con un occhio agliconclusi al 6 luglio 2024: segui la giornata in diretta, conle notizie in tempo reale sul Corriere dello Sport – Stadio. 10:06 Juve-Koopmeiners, la strategia La Juventus insiste per Koopmeiners. La richiesta dell'Atalanta è di 60 milioni e il dt Giuntoli aspetta agosto per lo sconto. (LEGGI LA NOTIZIA) 9:56 Hertha Berlino, ufficiale l'arrivo di Demme Dopo aver lasciato il Napoli a parametro zero lo scorso 30 giugno, Diego Demme riparte dall'Hertha Berlino: annuncio ufficiale da parte del club tedesco.