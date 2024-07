Casini | L’emendamento Mulè riequilibra il sistema Una Serie A autonoma è un bene per tutti

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 6 luglio 2024) Lorenzocontinua a battersi per unaA piùdalla Figc. La sua intervista al Corriere della Sera.: «il. Unaè unper» Le dichiarazioni del presidente della LegaA. Perchéal decreto sport, presentato dal vicepresidente della Camera Giorgio, di Forza Italia, può rappresentare una svolta storica per il mondo del pallone? «Avvierebbe finalmente un percorso di riequilibrio del. Sarebbe riconosciuto un giusto ruolo al settore professionistico, confici per tutto il movimento di base, come la valorizzazione dei giovani e la tutela dei territori. Siamo lieti dell’attenzione che hanno scelto di dare a questo tema il governo, con il ministro Abodi, e il Parlamento, in Senato con l’indagine conoscitiva che ci ha visto in audizione, e ora alla Camera con quest’emendamento di maggioranza».