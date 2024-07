Calcio Serie C Vis Stellone rinnova fino al 2028 mentre l’Ascoli è ancora in stand-by

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 6 luglio 2024) Il tecnico vissino, dopo la conferma, prolunga il proprio contratto. Ad Ascoli si attende sempre l’annuncio della cessione della società. Domenica 11 agosto, prenderà il via la Coppa Italia VALLESINA, 6 luglio 2024 – Dopo la conferma di Robertoin panchina, la Vis Pesaro ha provveduto a blindare il proprio tecnico sino al. Insieme a lui, prolungano anche il vice Andrea Gennari ed il match analyst Carmelo Merenda. Questo il Comunicato della società: «Dopo aver guadagnato la salvezza della categoria nel match contro la Recanatese, la società e l’allenatore hanno deciso di proseguire congiuntamente per conquistare nuovi obiettivi. Assieme a misterarrivano i rinnovi dei contrattialanche del suo staff, composto dall’allenatore in seconda Andrea Gennari e dal Match Analyst Carmelo Merenda.