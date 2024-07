Boxe azzurra a Parigi | la prima volta di Aziz Abbes Mouhiidine

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 6 luglio 2024) Il pugileprepara il debutto alle Olimpiadi con un unico grande traguardo: riuscire a vincere subito l’oro salendo sul ring con un alleato invisibile. E assolutamente speciale. Con lui convivono la spinta del coraggio, i freni imposti da qualche demone, le ondate d’impeto dell’avversario. Ogni incontro è un temporale di pensieri, una tempesta di emozioni: «Non è vero che noi pugili non abbiamo paura. Io lo ammetto, ho paura. So che quando salgo lì sopra posso prendere un pugno che manda all’aria i piani, la preparazione, tutti i miei sogni. Ma so trasformare quelle sensazioni nella giusta adrenalina, nella voglia di vincere»., 25 anni, peso massimo azzurro, un oro continentale e due argenti mondiali, ha un alleato in più.