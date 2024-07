Basket serie B nazionale | Jesi si assicura l’argentino Enzo Damiano Cena un’ala forte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024), classe 1992 argentino di nascita (Cordoba), ala, 200 cm. per 98 chilogrammi di stazza lo scorso anno a Chieti. E’ il secondo acquisto stagionale dell’Academyche va ad affiancare l’ex capitano di Faenza Marco Petrucci firmato nei giorni scorsi dalla società di via del Prato e il conSantiago Bruno confermato nel roster orange anche per la prossima stagione.continua la tradizione della colonia di giocatori italo argentini che hanno scritto pagine importanti – tutte diA, attenzione - nella storia delno da Marcos Casini a Mario Gigena, da Massimiliano Stanic a Rodrigo Pastore passando per le toccate e fuga delle meteore Matias Nocedal e Gabini fino alla storia recente di Franco Migliori che la maglia dell’Aurora l’ha indossata sia in cadetteria che al piano di sopra.