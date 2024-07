Bareggio alla ricerca di un gestore per il trasporto scolastico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024)(Milano), 6 luglio 2024 –di undei bus per ildegli studenti delle primarie in vista del nuovo anno. Il Comune ha recentemente pubblicato un bando di gara per i prossimi cinque anni, con un importo di base di 837mila euro e un valore massimo di un milione di euro: da bando, le offerte devono essere presentate entro le ore 9 del 22 luglio. Un impegno economico oneroso, ritenuto però essenziale dgiunta Colombo perché utile per molte famiglie. “Come abbiamo sempre detto - ha confermato il sindaco Linda Colombo -, la nostra volontà era ed è quella di mantenere il. Sappiamo che questo servizio, anche se non è obbligatorio, è essenziale per tante famiglie di, perciò lo riconfermiamo finofine del nostro mandato mettendo a disposizione una cifra importante”.