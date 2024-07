Atletica Daniele Inzoli abbraccia il lungo dopo i 100 e vince di forza | balzo sontuoso a 15 anni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024)è tornato in pedanaaver strabiliato sui 100 metri ai Campionati Italiani Allievi dileggera. Il 15enne lombardo aveva corso in 10.49 con vento nulla sulla pista di Molfetta (in provincia di Bari), diventando il quinto under 18 della storia italiana e facendo capire di avere della stoffa anche nei pdi velocisti. Il portacolori della Riccardi Milano si è cimentato oggi nella sua specialità di riferimento, ovvero il salto indove a metà maggio aveva toccato i 7.90 metri (migliore al mondo per la sua età, considerando tutte le epoche). Il classe 2008 ha vinto la gara con unda 7.54 (0,8 m/s di vento a favore) firmato al primo assalto, poi è andato in calando: 7.38 (+1,3), 7.21 (-0,7), 7.47 (+2,1) e la decisione di rinunciare agli ultimi due tentativi.