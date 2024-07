’Vivi Cerreto’ è dedicato a Pergolesi Tre giorni nel parco della gentilezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Parte la terza edizione dinel suggestivodel Cerreto a Montecassiano, da oggi a domenica. Quest’anno il festival èalla memoria del caro presidentePro Loco Fiorenzovenuto a mancare pochifa e si svolgerà nel suo ricordo e con l’orgoglio di portare avanti gli impegni pensati insieme nei mesi passati. Oggi i Mercuria, band hard rock originaria di Montecassiano, faranno fare un tuffo nel passato del borgo. " La serata sarà accompagnata dal barista Francesco Antinori, ’Francè il buongestore’ conosciuto in tutto il paese per i suoi trascorsi da barman. Sarà una vera e propria serata di fine anni 90, inizio anni 2000 per Montecassiano", spiegano gli organizzatori. Sabato arriveranno direttamente da Falconara, i Kurnalcool, band ’Vì metal’, che da metà anni ‘80 primeggiano sui palchi del centro Italia con il loro hard rock-metal raccontando situazioni impensabili e di realtà giovanile comune a tutti.