Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2024 ore 09:15 (Di venerdì 5 luglio 2024) Viabilità 5 LUGLIO 2024 ORE 08.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DA TOR CERVARA A TOGLIATTI, IN DIREZIONE TANGENZIALE EST ALTRO INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA MA PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA DALLA Roma-FIUMICINO ALL’OSTIENSE, DALL’APPIA ALLA TUSCOLANA ANCHE DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA ORA IL TRASPORTO PUBBLICO È IN PROGRAMMA PER DOMENICA 7 LUGLIO LO SCIOPERO DI 4 ORE, IN ORARIO SERALE E NOTTURNO A PARTIRE DALLE 20.30 E FINO A 30 MINUTI DOPO LA MEZZANOTTE NEL TERRITORIO DI Roma CAPITALE LA PROTESTA COINVOLGE LE RETI GESTITE DA ATAC E DA Roma TPL IN Regione, NELLE STESSE ORE, POSSIBILI STOP SULLE LINEE COTRAL.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2024 ore 08:45 - LO SCIOPERO COINVOLGE ANCHE IL GRUPPO DELLE FERROVIE DELLO STATO ITALIANE, IN QUESTO CASO L’AGITAZIONE INIZIA ALLE 21. 30 E FINO A 30 MINUTI DOPO LA MEZZANOTTE NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE LA PROTESTA COINVOLGE LE RETI GESTITE DA ATAC E DA ROMA TPL IN REGIONE, NELLE STESSE ORE, POSSIBILI STOP SULLE LINEE COTRAL. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2024 ore 08:15 - VIABILITÀ 5 LUGLIO 2024 ORE 07. GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IN ENTRATA A ROMA SI SONO FORMATE CODE SULLA FLAMINIA DAL RACCOROD A VIA DEI DUE PONTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE SI RALLENTA POI SULLA STATALE PONTINA DACASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA TUTTO IN DIREZIONE ROMA SUL TRATTO URBANO SI STA IN CODA DA TOR CERVARA A FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE EST INFINE, SUL RACCORDO ANULARE AUTO IN CODA DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’APPIA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2024 ore 07:30 - VIABILITÀ 5 LUGLIO 2024 ORE 07. GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IN ENTRATA A ROMA SI SONO FORMATE CODE SULLA FLAMINIA DAL RACCOROD A VIA DEI DUE PONTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE SI RALLENTA POI SULLA STATALE PONTINA DACASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA TUTTO IN DIREZIONE ROMA SUL TRATTO URBANO SI STA IN CODA DA TOR CERVARA A FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE EST INFINE, SUL RACCORDO ANULARE AUTO IN CODA DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’APPIA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma