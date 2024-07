TraWell Co si aggiudica l’aeroporto di Palermo

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 5 luglio 2024) MILANO–(BUSINESS WIRE)–Falcone e Borsellino di, è uno dei principali hub di trasporto aereo del Sud Italia. Situato a circa 35 km a ovest della città diserve come un importante punto di accesso per la Sicilia occidentale. Nel 2023,diha gestito oltre 8 milioni di passeggeri, segnando una crescita del 12% rispetto all’anno precedente. Questa crescita è attribuibile all’aumento delle rotte internazionali e alla ripresa del turismo post-pandemia. I principali vettori includono Alitalia, Ryanair, easyJet e Volotea, con collegamenti diretti verso le principali città europee e italiane. Informazioni suCo.Co è il leader globale di servizi di protezione, deposito bagagli, prodotti e servizi accessori (incluso il servizio di Lost Luggage Concierge per bagagli smarriti fornito da Sostravel.