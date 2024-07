Traffico Roma del 05-07-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

sul tratto Urbano della A24 auto in coda per incidente tra via Fiorentini e la tangenziale est verso il centro di Versi km di coda anche tra Settecamini e la barriera diEst verso Teramo anche qui a causa di un incidente incolonnamenti sulla A1Napoli tra il bivio per laTeramo e Valmontone in direzione Napoli 2 km circa di coda su via Aurelia al di fuori del raccordo incidente in corrispondenza del Bivio per Castel di Guido verso Civitavecchia cautela sullaFiumicino segnalato un incendio in prossimità dello svincolo per l'aeroporto possibili rallentamentisostenuto sulle consolari in uscita dalla città rallentamenti lungo il raccordo anulare in carreggiata esterna tra Pontina il bivio per Napoli auto in fila sulla tangenziale est tra viale Castrense il video A24 in direzione