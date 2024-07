Tedeschi furiosi con l’arbitro Taylor dopo Germania-Spagna | il clamoroso errore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 5 luglio 2024) Un nome che per i tifosi della Roma è sinonimo di rabbia, anche a distanza di mesi e mesi, quello delAnthony. Era stato lui a dirigere la famigerata finale di Europa League tra i giallorossi e il Siviglia, con unrigore non concesso alla squadra italiana. Ed è stato lui a finire di nuovo nella bufera, in queste ore: l’inglese è stato infatti scelto per arbitrare, valida per i quarti di finale degli Europei. E ha penalizzato chiaramente i, non concedendo un chiaro calcio di rigore alla nazionale di Naglsemann nei tempi supplementari. Il direttore di gara non ha ritenuto di dover punire un fallo di mano di Cucurella, che sul tiro di Musiala aveva il braccio larghissimo. I replay successivi confermano quanto fosse solare il penalty, mai assegnato nonostante un consulto col Var.