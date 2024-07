Stupro di Caivano condannati i due maggiorenni del gruppo per le violenze sulle cuginette di 10 e 12 anni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 5 luglio 2024) È passato circa un anno dallodi. Dopo lesubite dalle duedi 10 e 12, il comune in provincia di Napoli, suo malgrado, è diventato un simbolo del degrado delle periferie. Al punto che il governo Meloni ha anche emanato un decreto che porta il nome della cittadina. Per quei fatti sono finiti a processo sette minorenni e due. Oggi, 5 luglio, è arrivata la sentenza di primo grado per i più grandi del branco: il tribunale di Napoli Nord – che ha sede ad Aversa – ha condannato a 12e 5 mesi Giuseppe Varriale e a 13e 4 mesi Pasquale Mosca. Pene più severe di quelle richieste, lo scorso 10 maggio, dai procuratori Maria Carmen Quaranta e Giuseppe Vitolo. Gli imputati dovranno anche pagare una provvisionale di 50 mila euro a testa per le due vittime e 20 mila euro per ciascuno dei genitori della più piccola.