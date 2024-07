Star Comics presenta La Persona che mi piace non è un ragazzo

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 5 luglio 2024) Dalle origini su X come storia breve alla serializzazione online, fino all’uscita in formato cartaceo in Giappone: quella de LACHE MINON È UNè stata una scalata inarrestabile al trascinante ritmo della musica rock, che ha coinvolto ad ogni passo migliaia di nuovi fan (un milione sul profilo X dell’autrice), stregati dall’energia della storia e dal suo impatto grafico unico. Ora, finalmente, la serie Girls’ Love di Sumiko Arai si prepara a debuttare anche in Italia come new entry della collana Queer di. Aya Osawa è una gyaru molto popolare a scuola e ha una grande passione per la musica rock. Per questo, a volte, tornando da scuola si ferma in un negozio di musica dove conosce unche sembra in tutto e per tutto il suo tipo: figo, misterioso e con eccellenti gusti musicali! Peccato che non si tratti affatto di un, ma della sua compagna di classe Mitsuki Koda.