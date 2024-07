Saldi estivi | il 6 luglio parte la corsa allo shopping a prezzo scontato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Arezzo, 52024 – Al via idi fine stagione. Sabato 6 giugno partiranno gli acquisti a prezzi scontati tra la fiducia dei consumatori e le speranze dei commercianti. C'è attesa infatti per lanza e molti consumatori sono in attesa dell'avvio per tuffarsi tra le vetrine a caccia del capo dei desideri. Un consumatore su due (55%) è pronto a comprare. L'auspicio è quindi quello di veder partire inel migliore dei modi. "Le percentuali di sconto" spiega la direttrice di Confesercenti Valeria Alvisi - già da sabato si assesteranno tra il 20% e il 40% con punte fino al 50% per poi salire nelle prossime settimane a seconda della tipologia merceologica. Secondo le nostre stime e previsioni ci sarà una propensione di spesa media tra i 180 e i 200 euro".