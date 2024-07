Saldi al via a Bergamo ma i giovani comprano solo on line | Ottimi affari anche con l’usato

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 5 luglio 2024). Sabato (6 luglio) prendono il via, tanto attesi dalle donne, forse un po’ meno dagli uomini che le devono accompagnare a fare acquisti approfittando di sconti che vanno dal 20 al 70 %. Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 202 euro, pari a 92 euro pro capite, per un valore complessivo di 3,2 miliardi di euro. Le previsioni a livello locale sono leggermente al di sopra della media nazionale, con un budget pari a 205 euro a famiglia (era di 232 euro lo scorso anno), una media pro-capite di 90 euro (99,50 euro nel 2023), per un valore complessivo di 58 milioni di euro (67 milioni di euro nel 2023). In calo, sempre in base alle stime Confcommercio, il numero di famiglie che acquisterà articoli in saldo: il 58% contro il 61% dello scorso anno e il 66% del 2022.