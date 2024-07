Riqualificazione della viabilità completati i primi interventi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) La nuova amministrazione del Comune di Mercato Saraceno, appena riconfermata, in tema di opere pubbliche, elenca i, già pianificati nei mesi scorsi, per riqualificare lae migliorare la sicurezza stradale nel territorio. Fra questi, il rifacimento dell’asfalto in via G. Garibaldi, eseguito anche per il passaggio del Tour de France, un intervento che non solo ha migliorato la superficie stradale, ma ha contribuito a dare risalto all’immagine del Comune a livello internazionale. Poi in via Pablo Neruda sono stati eseguiti lavori di fresatura e stesura di un nuovo strato di asfalto sul marciapiede tra via Roma e via G. Pascoli, al fine di garantire la sicurezza dei pedoni e un’adeguata accessibilità per tutti i cittadini.