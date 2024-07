Pallanuoto I dieci anni della Jesina grazie ‘Gigio’ Traini

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 5 luglio 2024) Con il presidente anche Giacomo Iaricci e i soci fondatori. Premiati per meriti scuola – sport Edoardo Pecci, Mattia Marconi, Leonardo Notari JESI, 5 luglio 2024 – La, ha compiuto 10e li ha festeggiati nel migliore dei modi ai Giardini Pubblici di Jesi, in collaborazione con Lo Sbarello.Madrinaserata Selena Abatelli con un viaggio nella storiasocietà granata, attraverso la voce dei protagonisti, tra cui Gigio, Giacomo Iaricci e tutti i vecchi soci fondatori, presenti alla serata. L’evento si è concluso con la premiazione, degli atleti più meritevoli, per impegno agonisti e risultati scolastici. Premiati dal sindaco di Jesi, Lorenzo Fiordelmondo, dal vice presidente regionale del C.