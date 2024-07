Palio Brigante zittisce tutti | È stata la vittoria della consacrazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Siena, 5 luglio 2024 – “Unin famiglia, è stato così. E’ la quinta volta che monto nell’Onda", dice sfoderando un sorriso. Che vincendo a cavallo, come lui desiderava anche per fugare le maldicenze dopo l’Assunta 2023, si candida ad essere un riferimento del. Il capitano Alessandro Toscano, che ha sempre creduto nelle qualità di questo fantino, sa di averlo consacrato definitivamente con un successo fortemente voluto. Insieme. In Malborghettosi trova proprio bene. "Sì, tanto. Mi hanno sempre dato fiducia e l’unico modo per ripagarli era vincere". Sei riuscito nuovamente ad alzare il nerbo: cosa hai provato in quel momento? "Un’emozione esagerata. Questame la sono goduta piùprima, ne ero maggiormente consapevole".