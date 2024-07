Paesaggi e formazione professionale | il Landscape Festival torna in Città Alta dal 6 al 22 settembre

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 5 luglio 2024) Bergamo. L’affascinante cornice dia Bergamo ospiterà, dal 6 al 22prossimi, per il quattordicesimo anno consecutivo, il, ilinternazionale dedicato alla promozione della cultura e della progettazione delo, promosso dall’associazione Arketipos e dal Comune di Bergamo. Il calendario delsarà, come di consueto, ricco di eventi e iniziative rivolte anche, ma non solo, ai professionisti del settore, tra cui architetti,sti, ingegneri, avvocati, agronomi, botanici, giardinieri, plant designers. Tra i momenti topici e immancabili, il tradizionale International Meeting ofand Garden, che si terrà il 20 e 21; evento conclusivo del, il meeting riunisce di anno in anno progettisti di fama mondiale, intenzionati a cogliere un’opportunità unica di networking, scambio e confronto con i colleghi.