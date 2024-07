Ore calde per la cessione del Perugia | scatta la protesta dei tifosi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2024) Idelsono in fermento a causa della situazione legata al cambio di proprietà del club. Dopo il rigetto delle ultime offerte per la, e la mancanza di novità da parte del presidente Santopadre, gli ultras della Curva Nord e il Centro Coordinamento hanno annunciato nuove forme di. In particolare, oggi, venerdì 5 luglio alle 21 si terrà un sit-in sotto la sede delCalcio, nella zona antistante il Museo. Il comunicato deidel“Qualche giorno fa abbiamo appreso dell’ultimo affronto fatto da Santopadre alla tifoseria perugina, rifiutando l’ennesima proposta per ladel club. Non entreremo nei dettagli del perché la cordata di Sciurpa si sia ritirata, dopo l’estenuante teatrino che già da qualche tempo stava andando avanti.