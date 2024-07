Nella sua collaborazione con Tommy Hilfiger e Mercedes F1 Clarence Ruth invita tutti a pensare fuori dagli schemi

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 5 luglio 2024) La nuova capsule collection-AMG F1 Xè stata presentata lo scorso fine settimana a Barcellona, in occasione del Gran Premio di Spagna di Formula 1. Un evento perfetto per celebrare l'unione fra il mondo dei motori e quello della moda, in una delle città in grado di rappresentare al meglio un simile legame.Il rapporto trae la Formula 1 non è nuovo. Già nel 2018, quando Lewis Hamilton divenne ambassador di questa maison, presentandone le collezioni, il brand di moda era noto al circo dei motori. Per la precisione, nello stesso anno,ha iniziato a realizzare le tute e i kit ufficialivestendo i piloti dentro epista, in più la casa di moda si cimenta con la F1 finanni '90.