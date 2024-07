Moto d’acqua per la sicurezza del litorale versiliese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) VIAREGGIO Sarà un nuovo mezzo nautico, quello che quest’estate, nell’ambito dell’operazione nazionale “Mare e Laghi sicuri 2024“, solcherà le onde delle acque viareggine, a fianco delle unità navali tradizionali, permettendo una copertura più capillare e dinamica delle aree marine ed un eventuale supporto alle attività di salvaguardia della vita umana in mare. La Guardia Costiera, difatti, rinforzerà il proprio assetto navale con una nuovacon livrea bianca che, grazie alla manovrabilità e alla velocità, permetterà ai militari di svolgere, in orario di balneazione, missioni di polizia marittima e vigilanza dell’ambiente marino e costiero, migliorando l’efficacia e la qualità dei servizi. "L’introduzione dellerappresenta un significativo passo avanti per la nostra capacità operativa - dichiara il Capitano di Fregata Silvia Brini, Comandante della Guardia Costiera - Questo mezzo consentirà di essere ancora più presenti e reattivi lungo l’interodella Versilia, di scongiurare eventuali comportamenti illeciti dei diportisti e pericolosi per i bagnanti, incrementando così il gradiente diper tutti coloro che frequentano le nostre spiagge.