Milano e Rho bar chiusi per risse e aggressioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 –due bar a. Il Questore Bruno Megale ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza ai titolari del "Bar Dejavu", in via Giosuè Borsi n. 2 ae del "Bar", in via Meda n. 30 a Rho. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Rho-Pero hanno notificato la sospensione al titolare del "Bar" a Rho, già destinatario in passato di analogo provvedimento, in quanto, pochi giorni fa, durante un servizio di prevenzione e controllo, i poliziotti erano intervenuti per una violenta lite a seguito della quale gli stessi avevano riportato diversi giorni di prognosi. Gli agenti avevano notato un cliente che stava aggredendo due persone e, nel tentativo di separarli, gli stessi sono stati aggrediti dall'uomo che, prima, ha lanciato una sedia contro un agente e, poi, ha colpito l'altro operatore con diversi pugni.