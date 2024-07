L’ultimo prodigio di Davide Enia è il suo autoritratto

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 5 luglio 2024) Di “”, lo spettacolo diche ha debuttato al Festival dei Due Mondi di Spoleto, non sapevo gran che, da qualche rara anticipazione stampa l’unica cosa certa era che si sarebbe parlato di mafia. In effetti si parla di mafia: «Il primo morto ammazzato l’ho visto a otto anni, tornando a casa da scuola», così comincia il monologo. Tanto per mettere subito le cose in chiaro. Devo confessare che il suo ricordare Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Don Pino Puglisi e tanti altri, (più o meno noti, ma tutti accomunati da una stessa condizione: lu murire accisu), tutto è tranne che un elenco di morti e di vittime dell’infamità, è qui checompie il: narra sé stesso, i suoi ricordi, la sua vita in quella Palermo straziata e straziante, così vmo a sapere della festa dei bambini in una villetta di Capaci, anche noi vediamo la casa di Paolo Borsellino che lui vede dalla sua finestra, anche noi, da qui, adesso, riconosciamo nel suo insegnante di religione Don Pino Puglisi.