LIVE Fognini-Bautista Agut 6-7 4-3 Wimbledon 2024 in DIRETTA | si prosegue senza break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-ANDREESCU DALLE 14.00 LADI SINNER-KECMANOVIC (3° MATCH DALLE 14.30) 30-30 Dritto inside-out vincente dello spagnolo. 15-30 Bravissimoa venire incontro a rete per chiudere il punto con la volee di dritto in allungo. 0-30 A segno con la volee di rovescio. 0-15 Fantastico il pallonetto con cuiriesce a scavalcare con il rovescio l’avversario. 4-3 GAME! Lungo il pallonetto difensivo di, il ligure rimane davanti nel punteggio. 40-30 Il nastro blocca il passante di rovescio in diagonale di. 30-30 Ottima prima per l’azzurro. 15-30 A segno con il dritto in chop. 0-30 Secondo doppio fallo consecutivo per l’azzurro.