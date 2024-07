LIVE F1 GP Gran Bretagna 2024 in DIRETTA | uno-due McLaren in FP2 Ferrari con i soliti problemi di bouncing

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.56 1:31.5 di Lando Norris che fa veramente paura con benzina a bordo. 17.55che sta andando un po’ su con i tempi e Leclerc gira sul piede dell’1:32 e mezzo. 17.52 Attenzione però a Verstappen che in 1:31.6 vola anch’egli. Si profila ancora una volta un duello tra Lando e Max. 17.51 Si prevede imminente l’arrivo della pioggia. In tutto questo Norris ha un passo pazzesco con benzina nel serbatoio, mentre Leclerc prosegue con il crono di 1:32.1. 17.49 Leclerc si conferma molto sovrasterzante e non è una buona notizia quando si deve affrontare la parte più veloce. 17.47 1:32.1 con gomme medie per ladi Leclerc, mentre Verstappen va in 1:31.9 e sta impressionando come rendimento. Attenzione alla Red Bull dell’olandese.