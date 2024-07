LIVE F1 GP Gran Bretagna 2024 in DIRETTA | Ferrari in cerca di risposte dalle 13 30 la FP1

Leggi tutta la notizia su oasport

12.54 Lada queste libere, dopo i tanti problemi delle ultime apparizioni. La Rossa, dopo l'aggiornamento introdotto a Barcellona, ha fatto fatica evolversi. 12.51 Un circuito con tanti curvoni veloci, molto selettivo dal punto di vista aerodinamico e meccanico. In altre parole, una macchina che va forte su questo layout, è ottima un po' dappertutto. 12.48 Sul circuito di Silverstone le squadre e i piloti dovranno lavorare alacremente per trovare la quadra con l'assetto su una delle piste più impegnative dell'intero calendario iridato. 12.45 Buongiorno e bentrovati alladella prima giornata di prove libere del GP di, tappa del Mondialedi F1