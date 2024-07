LIVE F1 GP Gran Bretagna 2024 in DIRETTA | Ferrari dovrà sciogliere le riserve sul set-up dalla 17 00 la FP2

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.39 A questo punto la scuderia di Maranellotirare le somme per capire su quale strada andare. 16.36 Un aspetto che non può lasciare così tranquilli in, se questa tendenza sarà confermata relativamente alla strada da seguire con gli sviluppi. 16.33 Carlos, con la vettura “vecchia” (apparentemente più semplice da governare e con meno bouncing), ha infatti ottenuto un tempo davvero notevole con gomme hard chiudendo 9° a mezzo secondotesta. 16.30 Sessione estremamente interessante per la Scuderia di Maranello, che ha effettuato delle prove comparative tra la SF-24 aggiornata (tra le mani del monegasco) e la versione pre-Barcellona (guidata da Sainz), con un esito tutto da decifrare.