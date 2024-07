LIVE – Assoluti ginnastica artistica Cuneo 2024 | gara 1 femminile in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Latestualedidei Campionati Italianidi: ecco, di seguito, il programma orario di giornata e tutte le informazioni per seguire le gare. Si alza il sipario sull’evento nella città piemontese, importante test in vista dei Giochi Olimpici di Parigi, con il primo concorso generale. Al via tutte le Fate azzurre: Giorgia Villa, Alice D’Amato, Martina Maggio, Manila Esposito, Angela Andreoli ed Elisa Iorio, pronte a dare il massimo anche in questa occasione. Assente, invece, Vanessa Ferrari, che ha interrotto la preparazione a causa di un infortunio che ha vanificato ogni suo sforzo di volare a Parigi. Si preannuncia grande spettacolo: l’appuntamento è a partire dalle ore 18.