Lama | La nostra inchiesta meritava più attenzione

(Di venerdì 5 luglio 2024) "Ho sempre ritenuto, e continuo a ritenere, che una maggioreagli esiti dellaindagine apuana e, soprattutto, al rapporto del Ros dell’Arma dei carabinieri del 1991-1992, e un conseguente approfondimento investigativo, che io non riuscii a svolgere, avrebbero consentito di avviare l’sulla questione ’Mafia-Appalti’ con qualche anno di anticipo". E’ quanto ha sempre affermato Augustoche, all’epoca, era il pm che aveva mosso l’indagine sulle infiltrazioni mafiose alle cave di marmo e quindi sui nascenti rapporti tra Cosae le imprese. Una risposta indiretta al collega Gioacchino Natoli che ha dichiarato come certi ’rapporti’ tra mafia e imprese siano emersi in seguito, grazie alle dichiarazioni di alcuni boss.