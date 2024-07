La Spagna è in semifinale Germania condannata da un gol di Merino al 120'

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 5 luglio 2024) AGI - Laina Euro 2024 dopo oltre due ore di partita tiratissima contro lapadrona di casa. Finisce 2-1, col gol decisivo dialla fine dei supplementari, quando i rigori sembravano a un passo. In gol il subentrato Olmo per gli spagnoli al 59', quindi il pari tedesco con Wirtz a un minuto dal 90'. Ai supplementari, poi, la rete decisiva che spedisce gli iberici a giocarsi lacon la vincente di Portogallo-Francia. Un finale crudele per i tedeschi e ancor di più per Tony Kroos che saluta la maglia dei bianchi chiudendo cosi' una carriera entusiasmante. Le furie rosse sono andate a un passo dalla qualificazione già nei tempi regolamentari (dopo l'1-0 di Olmo, il pari di Wirtz), ma nel finale i panzer di Nagelsmann sono riusciti, con la forza della disperazione, a ottenere il pareggio.