(Di venerdì 5 luglio 2024) 2024-07-05 12:38:21 Breaking news: Jansi èto daldopo l’uscita del Belgio da Euro 2024. Il trentasettenne sidopo aver collezionato 157 presenze con la nazionale, il settimo numero più alto nella storia.ha esordito con i Red Devils nel giugno 2007 contro il Portogallo e ha poi giocato ai Mondiali del 2014, 2018 e 2022, nonché agli Europei del 2016 e 2021. Ha collezionato la sua 100esima presenza, regalatagli dalla madre, nel 2018, in un altro scontro con il Portogallo, esattamente 11 anni dopo il suo debutto. Il difensore dell’Anderlechtha iniziato Euro 2024 in panchina, ma è stato richiamato per la partita con la Romania e ha aiutato la sua squadra a mantenere la porta inviolata nella vittoria per 2-0.