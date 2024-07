Io e Te dobbiamo parlare è il nuovo film di Alessandro Siani con Leonardo Pieraccioni

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di venerdì 5 luglio 2024) Sono in corso nelle Marche le riprese di Io e Te, ilinterpretato e diretto da, con. I due mattatori della comicità italiana saranno finalmente insieme dal prossimo Natale al cinema con una commedia ricca di colpi di scena, ed un carico di attese per gli esercenti molto importante. Io e Te, così come recita la trama ufficiale, porta al cinema la storia di due agenti di polizia che condividono fin troppo insieme, e che devono far fronte unito per risolvere un caso che cambierà per sempre la loro vita. La trama ufficiale: Una donna in comune, una figlia a metà e una volante per due. Antonio () e Pieraldo () condividono molte cose: una carriera non sempre luminosa e un’antica amicizia un po’ ammaccata, due esistenze forse troppo tranquille per due agenti di polizia che il destino ha voluto sapientemente intrecciare.