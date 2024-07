Impianto rifiuti Comitati di quartiere mobilitati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Diversi(sarebbero sei su dieci) dichiedono all’amministrazione informazioni e chiarimenti sull’Edison per il trattamentopericolosi e non da costruire alla Zipa, il dibattito si infiamma nelle chat e nei social, ma anche con volantini dalle forti prese di posizione e l’assessora alla partecipazione e associazionismo Loretta Fabrizi interviene per porre un freno. "Questa lettera – scrive l’assessora ai- nasce dall’esigenza di chiarire con tutti i direttivi deidiche sta circolando all’interno delle chat un doppio documento che mette alla prova la tenuta deicosì come li abbiamo pensati e condivisi, e in palese contraddizione con le disposizioni statutarie. Una cosa la richiesta, legittima, di informazioni chiare e puntuali.